O Atlético-GO fechará, nesta quarta-feira (10), em São Paulo, o giro de três jogos fora de casa nas últimas rodadas. O Dragão enfrentará o Palmeiras, na Allianz Arena, ciente de que precisa buscar a reabilitação, pois vem de duas derrotas seguidas, para Sport e Flamengo (ambas por 2 a 0), nas quais o time mostrou uma debilidade que também foi registrada nas partidas anteriores: a falta de gols.

Até agora, nas 29 vezes em que jogou pelo torneio nacional, a equipe atleticana fez 24 gols. A média é de 0,82 gol a cada confronto. Serão mais nove jogos para que o time possa elevar este aproveitamento: Palmeiras, América-MG, Chapecoense-SC e Inter-RS (fora); Santos, Ceará, Juventude, Bahia e Flamengo (em casa).

No geral, o sistema ofensivo do Dragão supera o do Sport (17 gols) e, antes do início da 29ª rodada, estava um gol à frente do São Paulo (23 gols, sem computar o jogo com o Bahia). Também se iguala ao número de gols marcados pela Chapecoense-SC (24 gols), praticamente rebaixada à Série B 2022.

Nos 29 jogos disputados, o Atlético-GO não balançou as redes adversárias em nove vezes, fez só um gol em 13 jogos, marcou dois gols em quatro partidas e só uma vez construiu uma goleada - 3 a 0 sobre o Fortaleza (fora). Na Série A 2020, o clube terminou a competição com 40 gols, média acima de um gol (1,05) em 38 jogos.

Na derrota para o Sport, o Dragão lamentou duas chances desperdiçadas no segundo tempo, nos pés de João Paulo e André Luís, antes de sofrer dois gols. Na Série A e nesta temporada, o goleador do clube é o atacante Zé Roberto - cinco gols no Brasileirão e 15 gols no geral. Ele não balança as redes rivais há quase dois meses. A última vez foi no dia 12 de setembro, sobre o Corinthians (1 a 1). No total, são nove jogos.

Diante do Flamengo, o técnico Eduardo Souza optou por mudança no esquema tático e escalou o trio de volantes com Willian Maranhão, Gabriel Baralhas e Marlon Freitas. Zé Roberto ficou no banco, entrou no segundo tempo e parou na defesa do goleiro Diego Alves.

Eduardo Souza justificou a modificação como tentativa de anular as transições do adversário e que a decisão foi um “risco calculado”. Além de poder escalar Zé Roberto desde o início no jogo seguinte, o técnico atleticano terá à disposição o atacante Robert e o lateral Arnaldo, que estavam suspensos.