O Atlético-GO deve adotar uma postura tática diferente nesta temporada. Rebaixado à Série B e fora da Copa Sul-Americana, o Dragão terá três competições no calendário – Série B, Estadual e Copa do Brasil – e prepara uma formação com perfil mais “agressivo”, como tem citado o técnico Eduardo Souza nas entrevistas.

A principal meta é retornar à elite nacional, além de brigar pelo bicampeonato do Estadual e conseguir uma boa campanha na Copa do Brasil, como no ano passado, quando chegou às quartas de final.

Será uma temporada de mudança na equipe e preparação de um novo time-base, sem Dudu e Wellington Rato (negociados com Fortaleza e São Paulo, respectivamente), Marlon Freitas (está no Botafogo), Jorginho (deixou o clube para também disputar o acesso à Série A pelo Sport) e outros jogadores que atuaram em boa parte dos jogos na última temporada.

Com novos jogadores e ideia, um novo time está em fase de ajustes no CT do Dragão. Porém, a equipe deve atuar desfalcada na 1ª rodada, diante do Grêmio Anápolis, na quinta-feira (12) seguinte, no Estádio Jonas Duarte.

Há jogadores em fase de recuperação de cirurgias. Outros, em trabalho para recuperar o condicionamento físico e à espera de regularização, geram dúvidas em relação à presença na estreia no Goianão, na próxima quinta-feira (12), fora de casa, contra o Grêmio Anápolis.

A equipe-base da atividade que será feita nesta sexta-feira (6) deve ter Pedro Paulo; Rodrigo Soares, Michel, Lucas Gazal, Jefferson; Thiago Medeiros (Gabriel Baralhas), Rhaldney, Shaylon; Airton, Igor Torres, Luiz Fernando.

Em relação ao time do ano passado, Pedro Paulo, Rodrigo Soares, Thiago Medeiros e Igor Torres são novidades. Lucas Gazal, Baralhas, Shaylon, Luiz Fernando e Airton estavam no elenco rebaixado à Série B. Porém, eles têm respaldo e são considerados peças importantes da nova engrenagem preparada pelo treinador.

Outros jogadores devem ser utilizados durante o jogo-treino, como Luan Sales, Emerson Santos, Vico, Moraes, Márcio Defendi e alguns atletas da base, ausentes da Copa São Paulo de Futebol Júnior e incorporados ao elenco profissional.

O volante Gabriel Baralhas foi poupado do treinamento desta quinta-feira (5) com fadiga muscular. Não está confirmado nesta sexta-feira (6). O goleiro Diego Loureiro (conjuntivite) e o zagueiro Ramon Menezes (dores na panturrilha) foram ausências e poderão ficar fora da estreia no Goianão 2023.

A lista de desfalques na abertura do Estadual terá outros nomes: o atacante Fernando Vizeu (em fase de condicionamento físico e à espera de regularização), o meia-atacante Bruno Tubarão (fase de treinos físicos e com possibilidade de uma transferência para o futebol mexicano), o goleiro Ronaldo (se preparando para recuperar a condição física após cirurgia no ombro, ano passado).

O meia-atacante Vico também deve ficar fora, pois estava no exterior (futebol de Omã) e espera pela regularização. Outra ausência é do volante Mikael, com lesão muscular.