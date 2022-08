O Atlético-GO abre a disputa da semifinal da Copa Sul-Americana, diante do São Paulo, na noite desta quinta-feira (1º), levando para o Estádio Serra Dourada a meta de conquistar a vitória em casa na partida de estreia de Eduardo Baptista. Treinador não entra em campo, mas a demissão de Jorginho e a chegada do novo técnico têm componentes táticos e de gestão do elenco.

O time atleticano precisa voltar a ser ousado, competitivo e rápido como foi na maioria dos jogos da Copa Sul-Americana. A equipe se mostrou acomodada desde a goleada de 4 a 0 para o Corinthians, pelas quartas de final da Copa do Brasil e vem de quatro jogos sem vitória: perdeu do Corinthians (4 a 0), empatou com Botafogo (0 a 0) e Cuiabá (1 a 1) e foi batido pelo Goiás no clássico de sábado (2 a 1), na Serrinha.

Os laterais Dudu e Jefferson e o meia-atacante Shaylon também podem ser novidades do técnico recém chegado.

“Novo discurso, novo comando, novo treinador. Isso é inegável”, definiu o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, ao apresentar Eduardo Baptista. Na visão dele, a equipe deixou de lado a intensidade nos quatro últimos jogos e terá de recuperá-la contra o São Paulo. Se não fizer isso, dificilmente vencerá em casa, outra aliada atleticana.

O Dragão se mostra uma equipe copeira e caseira na Sul-Americana e não perdeu em casa na Copa do Brasil. Nos cinco jogos da Sula, em casa, tem 100% de aproveitamento. Venceu LDU (4 a 0), Defensa y Justicia (3 a 2) e Antofagasta (1 a 0) na 1ª fase, sempre no Accioly. No Serra Dourada, ganhou de Olimpia (2 a 0 e 5 a 3 nos pênaltis) e Nacional (3 a 0).

O argentino Diego Churín se destacou nos dois jogos no Serra, com gol e três assistências. O atacante volta ao time após ficar suspenso no clássico com o Goiás.

O Dragão enfrentará uma equipe que faz campanha mediana na Série A - tem 29 pontos e foi derrotada em casa pelo Fortaleza (1 a 0). O tricolor está nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas foi batido pelo Flamengo no Morumbi (3 a 1) no torneio nacional e sabe que é muito difícil reverter a situação no Rio. Assim, concentra muitas forças na Sula, na qual pretende repetir a conquista de dez anos atrás, em 2012, quando foi campeão ainda

com Rogério Ceni (atual técnico) como goleiro.

O clube paulista vive a pressão para ganhar títulos novamente, algo raro nos últimos anos. É algo que o Dragão pode tirar algum proveito.

Nos últimos dez jogos, o São Paulo venceu só três vezes - 1 a 0 sobre América-MG (Copa do Brasil) e o Ceará (Sul-Americana) e 3 a 0 no RB Bragantino (Série A) - em casa. Foi derrotado seis vezes - numa delas, de 2 a 1 para o Ceará, conseguiu vaga nos pênaltis (4 a 3 nos pênaltis pela Sula) e empatou uma vez.

O tricolor deve ter dois desfalques importantes diante do Dragão: o zagueiro Miranda e o atacante Nikão (contundidos). O clube inscreveu dois atletas na semifinal: o venezuelano Ferraresi (cotado para jogar em Goiânia) e o argentino Bustos. Além deles, tem o atacante argentino Calleri como artilheiro do elenco - 20 gols em 2022 -, referência ofensiva e que costuma ter como parceiro na linha de frente o ex-atleticano Luciano (16 gols).

Na Série A, Luciano repetiu duas vezes a “lei do ex” sobre o Dragão. Na ocasião, cutucou o Atlético-GO ao dizer que estava muito feliz “para quem foi mandado embora aqui do clube, poder voltar contra eles e marcar dois gols”.

Calleri e Luciano recebem muitos cruzamentos do ala Reinaldo, que atua na esquerda. A zaga do Atlético-GO precisa marcá-los de perto - Calleri é forte no jogo aéreo e Luciano gosta de buscar as infiltrações. Os jovens Rodrigo Nestor e Igor Gomes são os condutores de bola do time paulista. Rogério Ceni mudou há algum tempo o sistema tático e tem usado três zagueiros, que devem ser Diego Costa, Léo e Ferraresi.