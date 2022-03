Esporte Atlético-GO quer zagueiro do Náutico e tenta regularizar lateral Clube tem desafio de reforçar a defesa. Nesta terça (8), precisa regularizar Hayner para poder usar o jogador nas quartas de final do Goianão

O Atlético-GO está interessado na contratação do zagueiro Camutanga, de 28 anos e 1,89 metro. O jogador está no Náutico e tenta a liberação do clube pernambucano para acertar a transferência para o Dragão. O jogador está no Timbu desde 2018 e, ano passado, renovou contrato com a agremiação até dezembro de 2022. Por isso, tem vínculo com a equipe, mas se mostra intere...