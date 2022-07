O Atlético-GO receberá um pequeno porcentual pela transferência do zagueiro João Victor, de 23 anos. Negociado pelo Corinthians com o Benfica (Portugal) no fim da semana passada, o jogador foi anunciado, nesta quinta-feira (7), pelo clube português. Por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa - por causa da participação no processo de formação do atleta durante cerca de sete meses (julho de 2020 a fevereiro de 2021) -, o Dragão terá direito ao porcentual de 0,29% e deve receber R$ 152,8 mil.

João Victor foi cedido por empréstimo, ao clube goiano, quando tinha 22 anos. Pela equipe atleticana, atuou 35 vezes (Série A, Copa do Brasil e Goianão) e foi campeão do Estadual de 2020.

No jogo de despedida, fez um gol de pênalti no Goianésia na final definida nas penalidades (1 a 1 no tempo regulamentar e 5 a 3 nas cobranças para desempate), no dia 27 de fevereiro de 2021.

Na transferência, o Benfica pagou 9,5 milhões de euros (R$ 52,7 milhões). O Corinthians ficará com 8 milhões de euros (R$ 44,4 milhões) por ser detentor de 55% sobre os direitos econômicos do jogador. Outra parte envolvida na transação é o Coimbra, que possui 45% dos direitos econômicos e negociou 25% (1,5 milhão de euros, equivalentes a R $8,3 milhões), mantendo sob controle outros 20%.

Se João Victor tivesse ficado um ano completo no Dragão, o clube teria direito a 0,50% sobre o valor pago pelo clube comprador. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, elogiou o profissionalismo de João Victor durante a passagem pelo clube e lamentou o fato de o jogador ter ficado pouco tempo no CT do Dragão.

João Victor foi lançado no time, durante a Série A, pelo técnico Vagner Mancini. Assim que voltou ao Corinthians, o atleta foi aproveitado por Mancini, à época treinador do time alvinegro. Durante o Brasileirão, sob comando de Vagner, João Victor e Eder, outro zagueiro que estava no Atlético-GO, ganharam a posição de Gilvan e Oliveira.

João Victor se despediu do Timão na partida em que o ex-clube eliminou o Boca Juniors, em Buenos Aires, pelas oitavas da Libertadores, nos pênaltis. O zagueiro se contundiu ainda no primeiro tempo e foi substituído por Gil (ex-Atlético-GO).

Após a transferência para o Benfica, João Victor vai comemorar 24 anos no dia 17 deste mês (domingo).