Esporte Atlético-GO recupera 'essência' e se anima para partida em Belo Horizonte Equipe tem expectativa de bom resultado contra o América-MG, na partida desta quarta-feira (17)

O empate de 0 a 0 contra o Santos não era o resultado esperado pelo Atlético-GO no retorno do técnico Marcelo Cabo ao clube, mas a atuação do time trouxe mais confiança ao elenco e a expectativa de que possa conquistar um bom resultado contra o América-MG, na partida desta quarta-feira (17), na Arena Independência, em Belo Horizonte. O Dragão acredita que te...