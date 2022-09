A partida entre Atlético-GO e São Paulo, nesta quinta-feira (1º de setembro), pelo jogo de ida da fase semifinal da Copa Sul-Americana, registrou os maiores público e renda do futebol goiano em 2022.

O duelo teve a presença de a de 29.512 pagantes e 32.947 pessoas no Estádio Serra Dourada.

A arrecadação bruta do jogo ultrapassou a marca de R$ 1 milhão - foi de R$ 1.421.075. Antes, a maior renda também era do Atlético-GO, na partida contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, no Estádio Antônio Accioly, com R$ 1.031.825,00 de arrecadação bruta.

+ Atlético-GO abre vantagem na semifinal contra o São Paulo

O recorde de público anterior era da partida entre Vila Nova e Fluminense, que se enfrentaram pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, em maio, no duelo que marcou a reabertura do Estádio Serra Dourada. Na ocasião, 29.631 pessoas compareceram ao maior palco do futebol goiano, que contou com 29.138 pagantes.

O maior público do Atlético-GO na temporada havia sido no jogo anterior na Copa Sul-Americana. Contra o Nacional-URU, pela partida de volta das quartas de final, o Dragão teve 20.649 torcedores pagantes e a presença de 22.574 pessoas no Serra Dourada.

Confira os dez maiores públicos no futebol goiano em 2022*:

Atlético-GO x São Paulo

Copa Sul-Americana - Estádio Serra Dourada

Público pagante: 29.512

Público total: 32.947

Vila Nova 0x2 Fluminense

Copa do Brasil - Estádio Serra Dourada

Público pagante: 29.138

Público total: 29.631

Atlético-GO 3x0 Nacional-URU

Copa Sul-Americana - Estádio Serra Dourada

Público pagante: 20.649

Público total: 22.574



Atlético-GO 2x0 Olimpia-PAR

Copa Sul-Americana - Estádio Serra Dourada

Público pagante: 14.419

Público total: 17.148



Goiás 2x1 Atlético-GO

Série A - Serrinha

Público pagante: 12.370

Público total: 13.781

Goiás 1x3 Atlético-GO

Goianão - Serrinha

Público pagante: 12.294

Público total: 13.211

Goiás 0x3 Atlético-GO

Copa do Brasil - Serrinha

Público pagante: 12.097

Público total: 13.607

Atlético-GO 1x0 Goiás

Goianão - Accioly

Público pagante: 11.723

Público total: 12.089

Vila Nova 0x1 Vasco

Série B - Estádio Serra Dourada

Público pagante: 11.531

Público total: 11.703

Goiás 1x1 Palmeiras

Série A - Serrinha

Público pagante: 11.442

Público total: 12.864

*por ordem dos maiores públicos pagantes