Últimos contratados pelo Atlético-GO, os goleiros Diego Loureiro e Pedro Paulo, ambos de 24 anos, foram regularizados pelo clube nesta segunda-feira (15), último dia da janela da CBF para as transferências de jogadores.

Os dois chegaram ao clube na sexta-feira (12) para suprir as carências do elenco na posição, pois Luan Polli (titular no início do ano) se transferiu para o Fortaleza e Ronaldo (titular, em grande fase), teve luxação no ombro direito e não poderá mais atuar nesta temporada.

Os dois goleiros poderão ser relacionados pelo técnico Jorginho na Série A, mas não podem ficar à disposição nos jogos da Copa do Brasil, pois atuaram pelos clubes nos quais eles estavam e chegaram após o prazo de inscrição para a competição: Diego Loureiro foi emprestado pelo Botafogo-RJ, enquanto Pedro Paulo jogou pelo ABC-RN na competição nacional.

O jovem Léo e o experiente Renan continuarão como os especialistas da posição na Copa do Brasil, como nesta quarta-feira (17), nas quartas de final, diante do Corinthians. A tendência é que um deles seja inscrito na Sul-Americana, em que o Dragão decidirá vaga à final inédita contra o São Paulo.

Nesta segunda janela de transferência, o Atlético-GO realizou onze contratações para que o elenco ganhasse mais opções.

Foram contratados: Pedro Paulo e Diego Loureiro (goleiros), Camutanga, Klaus, Lucas Gazal e Emerson Santos (zagueiros), Willian Maranhão e Rhaldney (volantes), Kelvin, Ricardinho, Peglow (atacantes). Desta listagem, Emerson Santos ficará fora até o restante da temporada, pois se contundiu no treino (lesão no tendão de Aquiles) e não tem condições de jogo.