O técnico Jorginho ganhou mais duas opções para o jogo contra o América-MG, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante João Peglow e o zagueiro Lucas Gazal foram regularizados e ficam à disposição do treinador rubro-negro.

João Peglow, de 20 anos, chegou ao Dragão por empréstimo junto ao Internacional, clube que o revelou. O jovem atacante atleticano tem no currículo a conquista do título mundial com a seleção brasileira sub-17, realizado no Brasil, em 2019.

Lucas Gazal, por sua vez, obteve destaque em um clube goiano. O defensor, de 22 anos, foi revelado pelo Red Bull Brasil-SP, mas se destacou com a camisa da Aparecidense e despertou o interesse da diretoria atleticana.

Além dos dois jogadores, o técnico Jorginho também contará com o volante Willian Maranhão, que está relacionado para a partida deste domingo (24) diante do América-MG.

Leia também:

+ CBF define datas do Atlético-GO nas quartas da Copa do Brasil

+ Técnico do Atlético-GO avalia duelo contra o América-MG: 'é uma guerra'