O meia-atacante chileno Ángelo Araos, de 26 anos, está regularizado e será mais uma opção do Atlético-GO para as quartas de final do Goianão, estreia na Copa do Brasil (na quarta-feira, dia 1º, o Dragão jogará em Alagoinhas-BA, diante do Atlético-GO) e Série B.

Na tarde desta sexta-feira (24), o registro do contrato do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Araos estava no Necaxa (México) e foi emprestado ao Dragão até o final do ano com opção de compra pelo clube goiano.

Porém, Araos só deverá ser aproveitado pela comissão técnica nos próximos jogos e não atuará em Iporá, neste sábado (25), na abertura das quartas de final do Goianão. A regularização era esperada porque, para ser utilizado na sequência do Estadual, deveria ser inscrito até esta sexta-feira (24).

“É um jogador muito profissional, tínhamos boas informações e esperamos que nos ajude muito durante o ano”, disse o atacante Eduardo Souza sobre o último jogador contratado pelo Dragão.

Além dele, o clube havia regularizado, no dia 16 deste mês, o atacante Gustavo Coutinho, de 24 anos, emprestado pelo Fortaleza. Ele e Araos entram na cota de dois jogadores que os clubes poderiam contratar e regularizar antes do primeiro jogo das quartas de final.

O volante Matheus Sales, de 27 anos, é outra contratação atleticana, mas ele chegou ainda na 1ª fase e também foi regularizado. Gustavo Coutinho e Matheus Sales são estreantes em Iporá.

