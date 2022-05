O volante Isaac, de 18 anos, acertou a renovação de contrato com o Atlético-GO por cinco anos, até 2027. O que chama a atenção é o valor da multa rescisória prevista no contrato do jovem jogador - 20 milhões de euros (um pouco acima de R $100 milhões).

Promessa das categorias de base do clube e já participando dos treinos no elenco profissional, Isaac atuou duas vezes na campanha do título do Goianão 2022 e disputou parte do jogo em que o Dragão goleou a LDU (Equador) por 4 a 0 pela Copa Sul-Americana. Ele participou do lance do quarto gol, em que tabelou com Jorginho antes de Rickson chutar para a meta adversária.

"Nós renovamos porque ele (Isaac) tem potencial de crescimento. Espero que cresça aqui, no clube, para que possamos buscar algo juntos no futuro", previu o presidente do Atlético-GO, Adson Batista. Ele tem acompanhado a evolução do jogador, tanto na base quanto entre os atletas profissionais. No time principal, ainda aguarda mais chances, pois o clube tem na posição alguns especialistas como Gabriel Baralhas, Edson Fernando, Marlon Freitas, Edson Felipe, Lucas Lima e Rickson.

Nos treinos, Isaac chama a atenção pela disposição e visão de jogo. Ele esteve perto de ser emprestado à Aparecidense para a Série C do Brasileiro, mas o técnico Umberto Louzer sugeriu à diretoria que segurasse o jogador no clube. Isaac é opção do técnico Rogério Corrêa, da equipe sub-20, para ser utilizado na rodada inicial do Campeonato Brasileiro da categoria neste domingo, diante do Vasco. O jogo está previsto para o CT do Dragão, às 10 horas.