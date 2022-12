O Atlético-GO acertou a renovação de contrato do goleiro Diego Loureiro, de 24 anos, por mais uma temporada. O jogador foi cedido novamente pelo Botafogo, clube com o qual tem vínculo até o fim de 2024.

Desde o fim da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO já havia manifestado o interesse na permanência do promissor goleiro. No entanto, as tratativas se arrastaram ao longo das últimas semanas e só agora houve um desfecho positivo.

Diego Loureiro chegou ao Dragão em agosto de 2022 e fez duas partidas com a camisa atleticana. Com a garantia da permanência dele por mais uma temporada, a direção atleticana consegue manter três dos seus quatro principais goleiros de 2022.

Além de Diego Loureiro, o Atlético-GO ainda tem no plantel os goleiros Ronaldo, Pedro Paulo e Márcio Defendi.

Leia também:

+ Mercado do Atlético-GO: as contratações para 2023

+ Pelé é homenageado em novo escudo do Santos