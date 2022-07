A diretoria do Atlético-GO repetirá a promoção no preço dos ingressos no jogo deste domingo (17), no Estádio Antonio Accioly, diante do Fortaleza, às 18 horas. O valor da entrada já está definido - será 20 reais, mas com a promoção de 10 reais para o torcedor com camisa do Atlético-GO.

O clube repete o preço cobrado diante do Olimpia (Paraguai), no Estádio Serra Dourada, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no dia 7 de julho. A diferença é que também houve comercialização de entradas para as cadeiras - o valor foi 40 reais (20 reais com a camisa atleticana).

O público pagante foi de 14.419 torcedores - a partida internacional teve 17.148 pessoas no total.

Depois, na derrota de 2 a 1 para o São Paulo, no Antonio Accioly, o ingresso custou 80 reais (inteira) e 40 reais (meia para os torcedores com a camisa do Dragão).

Após a goleada de 3 a 0 sobre o Goiás, na Serrinha, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, pediu à torcida atleticana para lotar o Antonio Accioly contra o Fortaleza, pois se trata de um jogo decisivo.

As duas equipes estão na parte baixa da tabela (Z4), mas se classificaram nesta quarta-feira (13) às quartas de final da Copa do Brasil em clássicos locais - o Fortaleza perdeu de 1 a 0 para o Ceará, mas como venceu o jogo de ida por 2 a 0, garantiu a vaga.