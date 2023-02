O lateral Léo Gomes, de 26 anos, não continuará no Atlético-GO. O clube e o jogador decidiram pela rescisão de contrato na tarde desta sexta-feira (17), após pouco mais de um mês de trabalho do jogador no CT do Dragão.

A informação do Atlético-GO é que “o clube e o jogador entraram em comum acordo pela saída”. O lateral deixou o Atlético-GO após disputar três jogos incompletos: contra Anápolis, Aparecidense e Iporá.

O jogador não teria apresentado o rendimento físico esperado, mas o Atlético-GO não confirma que este foi o motivo.

A comissão técnica atleticana esperava aproveitar o jogador nas duas laterais, como ele atuou no começo da carreira, no Vila Nova.

Léo Gomes é a primeira baixa do elenco que está em preparação para as quartas de final do Estadual, estreia na Copa do Brasil (contra o Atlético, de Alagoinhas-BA) e Série B do Brasileiro (prevista para começar em abril).

O jogador chegou ao clube para aperfeiçoar a parte física e técnica no início do ano, a pedido do representante dele, o ex-jogador Roni, depois de retomar a carreira no final da temporada passada, no Grêmio.

Léo Gomes fez os trabalhos da pré-temporada e, livre no mercado, acabou acertando com o Dragão. A estreia foi na viitória sobre o Iporá (2 a 1), fora No clube gaúcho, Léo Gomes ficou cerca de três anos sem atuar por causa de lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito.