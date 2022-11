Wellington Rato terminou a temporada 2022 valorizado, apesar do rebaixamento do Atlético-GO à Série B. Há clubes interessados na contratação do artilheiro do Dragão, mas a diretoria atleticana, por enquanto, segura o principal jogador que está vinculado ao clube. O desejo é concretizar uma transferência em definitivo ou, caso apareça uma proposta interessante de investidores, negociar parte dos direitos econômicos. Porém, será difícil segurá-lo no Dragão.

A proposta mais tentadora parece ter sido a do Al-Batin, clube da 2ª Divisão da Arábia Saudita que teria ofertado ao Atlético-GO um milhão de dólares (R$ 5,3 milhões), segundo o jornalista Venê Casagrande. Ao mesmo tempo em que sabe que Wellington Rato está valorizado, o Atlético-GO vê outra situação pesar - o jogador tem 30 anos e o vínculo dele com o Dragão está firmado até o final de 2023.

“Vamos aguardar. O Rato tem muitas sondagens, muitas propostas”, disse o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

Clubes do futebol brasileiro também têm apresentado propostas ou feito sondagens. O Cruzeiro teria manifestado interesse em adquirir parte dos direitos econômicos sobre o jogador, mas a proposta não foi considerada interessante.

O valor da multa para clubes do futebol brasileiro é de R$ 10 milhões. Consciente de que tem uma “mercadoria” valorizada, Adson Batista deve esperar a apresentação de uma oferta melhor pelo goleador.

Ano passado, com apenas seis meses de clube, Wellington Rato foi emprestado o V-Varen Nagasaki (Japão). O Dragão segurou o jogador até a terceira proposta para liberá-lo.

Adson Batista desconversa. “Não tem valor. Estou ouvindo propostas”, afirmou o dirigente atleticano que, nesta segunda-feira (21), fez homenagem ao jogador pelos 100 jogos disputados no período em que esteve no Atlético-GO. Wellington Rato recebeu a camisa número 100, em alusão à quantidade de jogos. Neste ano, Rato chegou à marca incrível de 70 atuações - o Dragão disputou 74 partidas.

Pelo Atlético-GO, Rato conquistou dois títulos do Goianão (2020 e 2022), marcou gols decisivos na semifinal e na final do Goianão, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. No total, são 21 gols. Na Série A, fez um gol de falta sobre o Juventude (1 a 1) e quebrou jejum de dois anos e meio sem gols de falta no time principal.