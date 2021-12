Esporte Atlético-GO revela procura do Corinthians por Marlon Freitas; veja situação de jogadores Presidente disse que o clube paulista tenta incluir a transferência do camisa 8 na renovação de empréstimo do atacante Janderson. Dirigente também vê outro meia mais distante do Dragão

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, revelou, em entrevista após a vitória contra o Flamengo, que o meia Marlon Freitas é alvo do Corinthians para a próxima janela de transferências. Segundo o dirigente do Dragão, o time paulista teria tentado incluir o camisa 8 em uma negociação para a permanência do atacante Janderson em Goiânia. Janderson está emprestado ao Atl...