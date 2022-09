O Atlético-GO se despediu das copas de 2022 com premiação de R$ 25,58 milhões. Além do aspecto esportivo, as copas do Brasil e Sul-Americana se tornaram atrativos financeiros para os clubes que as disputam, pois nos últimos anos CBF e Conmebol injetaram altas cotas nas participações por fases dos torneios.

O clube goiano acabou eliminado nas duas competições em fases diferentes em que conseguiu abrir vantagem de dois gols de diferença nos jogos de ida.

Na Copa do Brasil, caiu diante do Corinthians após vitória em Goiânia por 2 a 0 e derrota em São Paulo por 4 a 1. Na competição nacional, mais endinheirada do que a internacional, o Dragão embolsou R$ 11,08 milhões por ter chegado às quartas de final. A campanha não é a melhor da história do clube no torneio, no qual já chegou à semifinal, em 2010.

Na Copa Sul-Americana, o Atlético-GO fez sua melhor campanha na história ao chegar à semifinal, fase em que ganhou do São Paulo por 3 a 1 no jogo de ida e acabou derrotado nos pênaltis (4 a 2) após ter perdido o jogo de volta por 2 a 0 no Morumbi. No torneio, somou R$ 14,5 milhões em premiação por chegar até a disputa por vaga na final.

A partir de agora, o Atlético-GO se volta para a luta contra o rebaixamento na Série A do Brasileiro. Se não cair, ainda recebe uma premiação por colocação final na tabela.

Quanto cada clube recebe por fase e quanto o Atlético-GO faturou:

Copa do Brasil

1ª fase - R$ 1,09 milhão

2ª fase - R$ 1,19 milhão

3ª fase - R$ 1,9 milhão

Oitavas - R$ 3 milhões

Quartas - R$ 3,9 milhões

Semifinal - R$ 8 milhões

Vice - R$ 25 milhões

Campeão - R$ 60 milhões

Total acumulado pelo Atlético-GO (quadrifinalista): R$ 11,08 milhões



Sul-Americana

1ª fase - US$ 225 mil por jogo como mandante (Atlético-GO não disputou)

Grupos - US$ 300 mil por jogo como mandante

Oitavas - US$ 500 mil

Quartas - US$ 600 mil

Semifinal - US$ 800 mil

Vice - US$ 2 milhões

Campeão - US$ 5 milhões

Total acumulado pelo Atlético-GO (semifinalista): US$ 2,8 milhões (R$ 14,5 milhões)