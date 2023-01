Em fase de preparação para o Campeonato Goiano, o Atlético-GO está no mercado para fazer mais duas ou três contratações - pelo menos um volante e um atacante de lado.

O Dragão estreia no Estadual na próxima semana, na quinta-feira (12), contra o Grêmio Anápolis, fora. O técnico Eduardo Souza fez o diagnóstico das posições que precisam de reposição.

No elenco em formação, há atletas que estão retornando aos treinos após lesões e cirurgias, os recém-contratados, os que estavam emprestados e os que formam o que o treinador chama de “base” após terem disputado as rodadas finais do Brasileirão.

Leia também:

+ Após ano vitorioso na base, Atlético-GO quer campanha relevante na Copinha

+ Mercado do Atlético-GO: contratações para 2023

“A princípio, vamos trazer duas peças. Um jogador que jogue por dentro ou por fora ou na beirada, e o que mercado pode dar de bom, pois não vamos trazer por trazer. O Atlético-GO não tem esta característica. E mais um volante, que dá sustentação ao Rhaldney e ao (Gabriel) Baralhas para jogar. Um cara que saiba jogar de primeiro (volante), mas que tenha qualidade. No início, vamos de duas a três peças”, diagnosticou o técnico.

Há necessidade de repor a saída de Willian Maranhão, volante de marcação que era titular ano passado. Prata da casa, Thiago Medeiros, de 18 anos, não viajará para a Copa São Paulo e é opção na posição.

Para atuar pelos lados do campo, o Dragão tem Airton e usará nos treinos dois jogadores da base: Calebe e Negueba.

O clube também deve buscar um meia-atacante, como opção para o lugar de Shaylon - Jorginho e Wellington Rato, os especialistas, deixaram o clube.

Dos contratados, Felipe Vizeu (atacante), Igor Ribeiro (zagueiro) e Mikael (volante) não devem estrear na rodada inicial do Goianão. Igor Torres (atacante), Rodrigo Soares (lateral) e Vico (meia-atacante) treinam e estão conquistando espaço na formação titular.

Os laterais Luan Sales e Morais e goleiro Márcio Defendi (oriundos da base, voltam de empréstimos) brigam pela posição. Entre os que se recuperaram de cirurgias, aparecem Ramon Menezes e Emerson Santos (zagueiros) e Ronaldo (goleiro). Ramon está num estágio adiantado de recuperação.

Dos que fecharam o ano como titulares ou opções, estão Diego Loureiro e Pedro Paulo (goleiros), Lucas Gazal (zagueiro), Jefferson (lateral esquerdo), Gabriel Baralhas e Rhaldney (volantes), Shaylon (meia), Luiz Fernando, Kelvin. Airton (atacantes).

Eduardo Souza e o elenco retomam trabalhos na tarde desta segunda-feira (2).