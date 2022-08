Depois do empate sem gols com o Botafogo, no Rio, o Atlético-GO respira a partida decisiva desta quarta-feira (17), diante do Corinthians, em São Paulo. É o principal jogo do Dragão na temporada, em nível nacional, pois o time atleticano se aproxima da segunda presença numa semifinal da Copa do Brasil. Para isso, leva na bagagem a vantagem de dois gols obtida em Goiânia e que planeja usar contra um adversário muito pressionado após os resultados negativos nos últimos dias: a eliminação para o Flamengo nas quartas de final da Copa Libertadores, a derrota para o Palmeiras no clássico paulista e o revés sofrido (2 a 0) na capital goiana na ida da Copa do Brasil.

O Atlético-GO pretende tirar proveito desse momento de cobranças do adversário. O Dragão tem retrospecto equilibrado diante dos clubes paulistas na Copa do Brasil.

Nas seis vezes em que disputou vaga contra uma agremiação de São Paulo, o time atleticano obteve três classificações (sobre Guarani, Palmeiras e Corinthians) e foi eliminado em três ocasiões (para São Caetano, Ponte Preta e Santos). Só uma vez, na Vila Belmiro, o time rubro-negro perdeu pelo placar que não pode se repetir na quarta-feira (17) - 3 a 0 do Santos, na Vila Belmiro, em 2019, três dias antes de conquistar o título do Campeonato Goiano.

A classificação mais marcante do clube se deu há 12 anos, quando eliminou o Palmeiras nos pênaltis (2 a 1) e chegou à semifinal - posteriormente, foi eliminado pelo Vitória.

O desempenho diante do Corinthians também é favorável, pois ano passado o Dragão tirou o alvinegro na 3ª fase, inclusive conquistando um triunfo (2 a 0) em Itaquera.

Os jogadores corintianos falam em “jogo da vida” contra o Atlético-GO, pois precisam reverter a situação. A torcida do Timão cobra a reação e classificação em casa.

O técnico Jorginho novamente fará mudanças na equipe do Atlético-GO, mas não definiu a formação titular que decide vaga em São Paulo. Neste domingo (14), seis jogadores relacionados para o jogo contra o Botafogo - Camutanga, Klaus, Willian Maranhão, Rhaldney, Diego Churíne Kelvin - retornaram para Goiânia, pois não podem mais atuar pela Copa do Brasil. Dois atletas que estavam se recuperando no CT do Dragão vão se juntar à delegação e serão opções na Neo Química Arena: Arthur Henrique (lateral) e Shaylon (meia-atacante).

A zaga está desfalcada de Klaus e Camutanga (não podem jogar na Copa do Brasil), Ramon Menezes e Emerson Santos (contundidos, não atuam mais neste ano) e terá só três zagueiros à disposição: Wanderson, Lucas Gazal e Michel. Pela terceira vez, Lucas Gazal será titular e certamente disputa o jogo mais importante da carreira.

O meia Jorginho foi substituído no empate com o Botafogo, faz tratamento no tornozelo esquerdo e continua sob observação do departamento médico.

O treinador do Dragão tem os seguintes atletas relacionados: Renan e Léo (goleiros); Dudu, Hayner, Jefferson, Arthur Henrique (laterais); Wanderson, Lucas Gazal, Michel (zagueiros), Gabriel Baralhas, Edson Fernando, Marlon Freitas (volantes), Jorginho, Shaylon (meias); Wellington Rato, Ricardinho, Peglow, Luiz Fernando, Léo Pereira e Airton (atacantes).