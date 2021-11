Na noite de quarta-feira (10), o Atlético-GO disputa contra o Palmeiras, na Allianz Arena, o terceiro jogo seguido fora de casa. O Dragão vem de duas derrotas na Série A no giro como visitante e precisa pontuar. A equipe atleticana volta a medir forças com um adversário que briga pela liderança do Brasileirão, apesar de estar a dez pontos do líder, o Atlético-MG. Porém, se encontra embalada após quatro vitórias consecutivas.

A equipe alviverde tem chances reduzidas de título, mas está na briga pela melhor colocação possível na Série A e também se prepara à final da Libertadores, assim como o Flamengo, que bateu o time goiano na última sexta-feira (5), no Maracanã. Com tal grau de dificuldade pela frente e a tabela dura, o Dragão terá de se virar para buscar o resultado positivo na capital paulista.

“Teremos de voltar a ser uma equipe incisiva. Em algum momento, nós estávamos como a segunda melhor equipe fora de Goiânia. O que penso é que precisamos não fugir da nossa identidade, da nossa proposta de jogo”, frisou o goleiro e capitão do Dragão, Fernando Miguel.

Até agora, em jogos diante de integrantes do grupo dos quatro melhores colocados (G4), os resultados do Dragão não foram animadores como visitante: goleado pelo Atlético-MG (4 a 1) e derrotas para Red Bull Bragantino-SP (1 a 0) e Flamengo (2 a 0). Em casa, o Dragão foi batido por RB Bragantino (1 a 0) e Palmeiras (3 a 0). O único resultado positivo foi a vitória sobre o líder, o Galo Mineiro (2 a 1). Além do Palmeiras, o rubro-negro ainda disputará, em dezembro, o último jogo da temporada contra o Flamengo - a data ainda não foi definida pela CBF.

O Dragão ostenta bom aproveitamento como visitante - é o 7º colocado, com 18 pontos, quase a metade dos 37 pontos conquistados. É um componente que os atleticanos gostam de ressaltar, pois o time obteve três vitórias sobre Corinthians, Grêmio, Santos (ambas de 1 a 0), Bahia (2 a 1) e a goleada sobre o Fortaleza (3 a 0). Neles, o time teve equilíbrio e soube encontrar os atalhos para sair vitorioso. Nesta Série A, o Dragão estreou vencendo o Corinthians fora de casa, em jogo no qual Fernando Miguel pegou um pênalti e o atacante Zé Roberto fez o gol.

No jogo em São Paulo, Zé Roberto pode reaparecer entre os titulares caso o técnico Eduardo Souza resolva tirar um dos três volantes ou outro atacante. Independente disso, o time deverá apostar na valorização da posse de bola e na marcação alta.

A proposta preparada contra o Flamengo deu certo até o primeiro gol, marcado pelo atacante Michael, que desequilibrou o jogo com movimentação constante, além de marcar mais um gol, no segundo tempo.