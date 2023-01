O Atlético-GO terá na quinta-feira (2), na partida que encerra a 7ª rodada, mais um vice-líder pela frente. Desta vez, o Dragão (13 pontos) receberá no Estádio Antônio Accioly o Crac, que está em 2º lugar com 11 pontos e empolgado pela vitória em casa sobre o time do Morrinhos. No sábado passado (28), o adversário do Dragão também era vice-líder, pois a Aparecidense era quem ocupava o posto antes da 6ª rodada.

Apesar da boa campanha, o elenco e a comissão técnica atleticanos têm sido muito cobrados pelo presidente do clube, Adson Batista, após os jogos. A resposta precisa ser dada não só com triunfos, mas com atuações convincentes.

Nas seis rodadas disputadas até agora, alguns fatores chamam a atenção. A equipe foi vazada nos seis jogos, nos quais sofreu oito gols.

Além disso, na maioria das vezes em que levou o gol, foi no segundo tempo – sete gols. Só no empate de 2 a 2 contra o Vila Nova, o time rubro-negro viu a rede balançada na etapa inicial, em toque involuntário (gol contra) de Emerson Santos após defesa do goleiro Ronaldo.

Ao mesmo tempo, a equipe atleticana mostra poder de fogo no segundo tempo. Afinal, dos 14 gols marcados, dez deles foram na etapa final.

Em busca da formação ideal e para dar condição de jogo aos atletas disponíveis, o técnico Eduardo Souza tem dado chance para a maioria deles. O treinador fez rodízio nas rodadas iniciais, mas deverá começar a trabalhar uma formação base nas próximas rodadas.

No grupo de jogadores disponíveis, só o atacante Airton atuou nas seis partidas disputadas, desde o início delas ou entrando no intervalo ou no decorrer do segundo tempo. Airton fez dois gols (sobre o Iporá), desperdiçou um pênalti no mesmo jogo e contribuiu com dois passes para gols. É um dos jogadores que têm aproveitado bem as oportunidades.

Eduardo Souza iniciou a semana de treinos, nesta segunda-feira (30), colocando atletas que não atuaram os 90 minutos, foram relacionados e não entraram ou aqueles que ficaram fora da lista dos convocados para um jogo-treino contra os reservas da Aparecidense no CT do Dragão. Vitória atleticana por 3 a 1, com destaque para três gols do atacante Daniel, de 18 anos e que disputou a Copa São Paulo, na qual marcou um gol.

Até agora, Daniel foi utilizado no primeiro tempo da partida em Iporá. Poderá ter mais chances, mas tem a concorrência de Felipe Vizeu, com dois gols no Goianão.

O versátil Moraes Júnior, que marcou um bonito gol de fora da área sobre a Aparecidense, aos 47 minutos, também disputa espaço na formação titular, em que pode ser utilizado como lateral esquerdo, volante, meia e atacante aberto pelo lado.

No jogo-treino, o Atlético-GO começou a atividade com Diego Loureiro; Rodrigo Alves, Michel, Iago e Guilherme; Mikael, Moraes Júnior e Bruno Tubarão; Matheus Santos, Daniel e Kelvin. Outros atletas da base foram testados.