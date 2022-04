Esporte Atlético-GO sofre com apagões e gols nos minutos finais Nos últimos jogos, gols sofridos custaram vitórias para o Dragão, titularidade de goleiro e cargo na comissão técnica

Ano passado, o Atlético-GO sofreu na reta final do Brasileirão com a série de quatro empates seguidos que chegaram a ameaçar o time de descenso. Na atual temporada, o Dragão vive outra situação que vai se tornando preocupante e dramática: a de sofrer gols nos últimos minutos das partidas quando está em vantagem no placar. São empates e derrotas, como a virada sofrida ...