Esporte Atlético-GO sofre gol no fim, empata em casa e vê pressão aumentar O Dragão chega a sete partidas sem vitória na Série A - são três derrotas e quatro empates seguidos -, sequência que deixa o time com 41 pontos

Poderia ser a noite da redenção do Atlético-GO, mas um gol sofrido no final da partida foi o suficiente para trazer novamente a pressão para cima do clube, que ficou no empate de 1 a 1 contra o Juventude-RS, na noite desta terça-feira (23), no Estádio Antonio Accioly lotado pela torcida atleticana. Zé Roberto abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo, mas, em jogada c...