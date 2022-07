O Atlético-GO levou uma goleada do Athletico-PR, na noite desta quarta-feira (20), por 4 a 1, na Arena da Baixada, e pode se complicar para deixar a zona de rebaixamento na virada do turno do Campeonato Brasileiro. Com 17 pontos, o Dragão está a 2 de deixar o Z4, mas essa distância pode aumentar nesta quinta-feira (21).

A derrota pressiona o elenco do Atlético-GO, que é o 18º colocado e precisa pontuar para deixar a briga pela permanência na elite menos difícil no 2º turno. A última chance na primeira metade da Série A é domingo (24), contra o América-MG, no Estádio Antonio Accioly.

O Atlético-GO já sabe que vai virar o turno com menos pontos do que nas duas últimas edições. Em 2020, somou 22 pontos nas primeiras 19 rodadas. Em 2021, fez mais, 25. Agora, pode chegar a, no máximo, 20.

O Dragão vai passar pelo menos mais uma rodada na zona de rebaixamento da Série A - já são 13 em 18 rodadas.

O Athletico-PR chega aos 31 pontos e segue brigando pelas primeiras posições do Brasileiro.

O técnico Jorginho não lançou qualquer dos quatro reforços regularizados no time titular do Atlético-GO. As mudanças em relação ao time que iniciou a derrota para o Fortaleza foram a volta do lateral direito Hayner e a presença de Luiz Fernando no time. Jorginho ficou fora da partida por causa de desconforto na coxa direita.

No início do jogo, o Atlético-GO tinha dificuldades para tocar a bola na defesa, na saída de jogo, porque o Furacão pressionava, colocando pressão na troca de passes. Pablo teve a primeira chance e chutou para fora.

Em cinco minutos, entre 8 e 13 do primeiro tempo, o Athletico-PR logo construiu boa vantagem.

O primeiro gol foi de Tomás Cuello. Depois do cruzamento de Terans pela direita, a bola passou por quem estava perto da pequena áera e Cuello alcançou do outro lado, quase sem ângulo, para chutar. Ronaldo não conseguiu a defesa.

O segundo gol, aos 13, também teve participação de Terans, agora na esquerda. Ele ultrapassou Wanderson na corrida, chegou à bola, cruzou e Canobbio estava livre para marcar.

O Atlético-GO começou a arriscar de fora da área, aos 18, 20 e 22 minutos, com tentativas de Wellington Rato e Luiz Fernando. O Furacão segurou a bola no ataque por mais um tempo, mas, a partir dos 35, o Dragão começou a chegar, muito pelo alto, em bolas alçadas, sem conseguir aproveitar.

O primeiro lance do segundo tempo poderia indicar uma reação do Atlético-GO. Depois do cruzamento da direita, Churín finaliza e Bento faz ótima defesa com o pé. O problema é que Terans não deu sossego.

Aos 3 minutos, Terans recebeu na esquerda, deu uma ajeitadinha e emendou, do bico da grande área, um belo chute que encobriu o goleiro Ronaldo. Golaço na Arena da Baixada. Aos 5 e aos 10, o goleiro atleticano fez novas defesas evitando uma goleada maior.

Aos 21, Léo Pereira teve domínio dentro da área, mas foi desarmado.

Um dos pontos altos para o torcedor na Arena da Baixada foi a entrada, aos 25 minutos do segundo tempo, de Fernandinho, que volta ao clube repatriado do futebol europeu.

Enquanto a torcida ainda se ganhava fôlego após se declarara para Fernandinho, o Dragão diminuiu. Kelvin foi lançado e, da entrada da área, chutou tirando do goleiro Bento e marcando um bonito gol. O Dragão foi para cima e quase chegou ao segundo gol aos 33. Bento e um defensor salvaram em dois lances.

O Atlético-GO ainda tentou as últimas investidas, mas o Furacão controlava o resultado até conseguir aumentar, aos 49. Fernandinho lançou e Léo Citadini cabeceou para vencer Ronaldo.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 18ª rodada

Jogo: Athletico-PR x Atlético-GO

Local: Arena da Baixada (Curitiba/PR)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo/RJ (Fifa).

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa/RJ (Fifa) e Thiago Rosa de Oliveira/RJ.

VAR: Adriano de Assis Miranda/SP

Gols: Tomás Cuello (8’1ºT), Canobbio (13’/1ºT), Terans (3’/2ºT), Kelvin (26’/2ºT) e Léo Citadini (49’/2ºT)

ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández e Abner; Hugo Moura, Erick (Fernandinho) e Terans (Léo Citadini); Canobbio (Vitor Roque), Pablo (Rômulo) e Tomás Cuello (Pedrinho). Técnico: Felipão.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Edson e Jefferson (Arthur Henrique); Gabriel Baralhas, Marlon Freitas (Ricardinho) e Wellington Rato (Léo Pereira); Airton (Shaylon), Churín e Luiz Fernando (Kelvin). Técnico: Jorginho.