O Atlético-GO tem o ataque mais positivo do Goianão – 25 gols em onze rodadas e média de 2,27 gols – e uma boa distribuição dos gols por jogadores do sistema ofensivo. Foram 20 gols ou 80% marcados por atacantes ou meia-atacantes. Além disso, um dos artilheiros é o lateral esquerdo Moraes Júnior, que atuou mais como meia e atacante no lado esquerdo e tem quatro gols.

Os atacantes Airton e Luiz Fernando e o meia-atacante Shaylon também têm quatro gols, cada.

É com potencial ofensivo que o Atlético-GO se prepara para as oitavas de final do Goianão, com jogos contra o Iporá no próximo sábado (25), fora, e no primeiro domingo do próximo mês (6 de março), e para a Copa do Brasil, em que enfrenta o Atlético-BA na 1ª fase, fora, dia 1º de março.

A lista de goleadores atleticanos ganhou um novo integrante nas duas últimas partidas, nos triunfos sobre Inhumas (3 a 1) e Goianésia (3 a 0): o jovem atacante Daniel, de 18 anos, que aproveitou muito bem as oportunidades marcando três gols. Atacante de área, o autêntico centroavante, Daniel continua como opção da comissão técnica enquanto Vizeu e Igor Torres, que marcaram dois gols cada, não se recuperam por completo ou enquanto Gustavo Coutinho, recém-contratado e regularizado, aprimora a condição física.

À exceção do gol do volante Rhaldney, na vitória de 3 a 1 sobre o Inhumas, todos os outros gols do Dragão no Estadual foram de jogadores que ocupam espaço na frente (como Moraes Júnior) ou que pertencem ao ataque do Dragão.

Até agora, o técnico Eduardo Souza utilizou sete atacantes e começa a preparar para as partidas decisivas o recém-contratado Gustavo Coutinho, de 24 anos, emprestado até o final do ano pelo Fortaleza, e o meia-atacante Vico Duarte, de 26 anos, no clube desde o início desta temporada, mas que esperou para ser regularizado (estava no futebol de Omã) e teve lesão muscular. Vico atuou três vezes, mas com poucos minutos em campo.

Além deles, os atacantes Felipe Vizeu e Igor Torres (dois gols cada um) estão se recuperando de contusões e iniciam a transição para voltar ao time – a expectativa é que seja em março. Dos pés ou das cabeças dos atacantes, o Dragão espera mais gols na reta final do Estadual e Copa do Brasil.

Jogador de lado e que atua como meia-atacante, Bruno Tubarão é o único atleta de frente que ainda não balançou as redes. No clube, Tubarão tem sido tratado como uma das contratações de peso, um jogador que “veio para ser protagonista”, nas palavras do técnico Eduardo Souza. Na goleada sobre o Goianésia, foi dele o cruzamento para um dos gols de Daniel.

Para Eduardo Souza, Bruno Tubarão “está num processo de evolução” e precisa de um pouco mais de tempo e treinos para repetir o bom desempenho dos tempos de RB Bragantino-SP (2019 a 2022), quando foi campeão da Série B (2019) e vice da Sul-Americana (2021). Antes de chegar ao Dragão, ele tinha sondagem do futebol mexicano, mas acabou ficando em Goiânia. Até agora, atuou dez vezes, mas só num jogo completo – no 1 a 0 sobre o Crac. Por duas vezes, jogou entre 70 e 85 minutos. Nas demais, atuou por no máximo um tempo.

“Acredito que será um jogador que vai evoluir muito, vai crescer muito dentro deste ano do Atlético-GO. Não fez a pré-temporada. Tubarão não fez um treino com o grupo antes da estreia. Sabemos que, depois que você inicia e por mais que se faça treinos táticos, precisa de trabalhos mais abertos para conhecer melhor os companheiros. Acredito que vai ajudar muito, por lado ou por dentro”, definiu Eduardo Souza.

Entre os demais, Airton marcou quatro vezes, tem sido utilizado no lado para fazer o corredor, principalmente pela direita. Participou com passes em mais dois gols, atuou nos onze jogos do Dragão da 1ª fase e teve participação decisiva na virada sobre o Iporá (2 a 1), com dois gols e o polêmico pênalti que, na visão atleticana, bateu no travessão, entrou e não teve o gol confirmado pela arbitragem. Além de Airton, no elenco só Kelvin jogou onze partidas na etapa inicial.

Quando o Dragão teve outras penalidades, foram batidas e convertidas por Shaylon no clássico com o Goiás (2 a 1) e no triunfo sobre o Morrinhos (2 a 0). Shaylon tem sido o homem da bola parada. Também é autor do único gol de falta do time, na derrota de 4 a 2 no clássico com o Goiânia.

Outro artilheiro é Luiz Fernando, destaque no clássico contra o Vila Nova (dois gols). O jogador disse que é candidato à disputa da artilharia, até agora liderada por João Celeri (Grêmio Anápolis), Jonatha (Crac) e Gonzalo (Anápolis), todos com seis gols. Porém, Celeri se despediu do Estadual na 1ª fase e não conseguiu evitar o descenso de sua equipe. Ariel (Anápolis), Iago Martins (Iporá) e Nicolas (Goiás) também estão à frente, todos com cinco gols.