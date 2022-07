Na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a que encerra a primeira metade da competição, o Atlético-GO tem um confronto direto pela frente e quer evitar virar o turno do Brasileirão por pontos corridos dentro da zona de rebaixamento, o que ocorreu em três das seis edições que disputou da elite neste sistema de disputa. Em 2010, 2012 e 2017, o Dragão iniciou o 2º turno entre os quatro últimos.

O América-MG, adversário de domingo (24), no Estádio Antonio Accioly, quer a mesma coisa e vem de derrota - 1 a 0 para o Palmeiras nesta quinta-feira (21). Dragão e Coelho estão separados por apenas um ponto e uma posição. Para o time mineiro, basta vencer para deixar o Z4. O Atlético-GO precisa ultrapassar pelo menos dois clubes. Se ganhar, passa o América-MG e aí vai precisar que o Coritiba não vença o Cuiabá.

O Atlético-GO pode terminar o 1º turno com 17, 18 ou 20 pontos. Nas seis edições que disputou da era pontos corridos, só caiu para a Série B quando fez pontuação menor do que isso na primeira metade. É claro que o clube quer o máximo possível, que é virar com 20, e o clima interno é de transformar a partida contra o América-MG em decisão.

O momento atleticano não é bom, mas o recorte das últimas cinco partidas no Brasileiro, período em que o Atlético-GO perdeu quatro e empatou uma, teve a disputa das copas intercaladas. Nas competições eliminatórias, o Dragão foi bem nas duas últimas partidas, com vitórias sobre Olimpia (no jogo da volta e nos pênaltis, pela Sul-Americana) e Goiás (pela Copa do Brasil).

“Estamos bem em duas competições e, na terceira, estamos mal, que é o Brasileirão, o mais importante. Vamos sair dessa fase muito negativa. O Atlético-GO não merece, pela qualidade que tem, estar na zona de rebaixamento”, falou o presidente do Dragão, Adson Batista, após a derrota por 4 a 1 para o Athletico-PR em uma noite de primeiro tempo ruim da equipe.

A derrota para o Athletico-PR levou o Atlético-GO a passar pelo menos mais uma rodada na zona de rebaixamento. São 13 de 18 rodadas até agora no Z4. Além disso, a derrota para o Furacão foi a terceira vez na Série A que o Dragão sofreu quatro gols numa só partida - também perdeu para RB Bragantino por 4 a 0 e para o Palmeiras por 4 a 2.

O técnico Jorginho se atentou ao fato de o Dragão ter feito um início de competição ruim. Nas seis primeiras rodadas, sob o comando de Umberto Louzer, o Atlético-GO somou três pontos de três empates e perdeu outros três jogos. Mas a reta final do turno não é muito diferente. Nos últimos cinco jogos, são quatro derrotas e um empate.

Por tudo isso, Adson Batista disse, sobre a partida contra o América-MG, que “virou jogo de Copa do Mundo”. Não é a primeira vez na Série A que o dirigente usa esse tipo de comparação para se referir à importância de um jogo. “Tem que sacudir a poeira e pensar na decisão de domingo. Tem que chegar aos 20 pontos para ter o sonho de chegar ao final na Série A. Ganhando o jogo domingo, o Atlético-GO está no bolo e vai atingir suas metas”, disse o dirigente.