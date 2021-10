Esporte Atlético-GO tem defesa segura que ajuda no ataque Dragão tem a terceira menor média de gols sofridos da Série A e vê defensores marcarem gols nos últimos jogos

O sistema defensivo do Atlético-GO tem se constituído num dos pontos fortes da equipe nas últimas rodadas da Série A e na competição, como um todo. O Dragão tem a terceira melhor média de gols sofridos na competição - são 24 gols em 27 rodadas (0,88 gol por partida), ao lado do Sport - e se vê atrás apenas do líder, o Atlético-MG (20 gols em 27 jogos) - e do Flamengo...