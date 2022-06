O atacante Diego Churín retorna ao time titular do Atlético-GO contra o Ceará, no duelo de domingo (26), pela 14ª rodada do Brasileirão. O argentino não pôde enfrentar o Goiás, no empate sem gols pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, por já ter atuado no torneio pelo Grêmio, e retorna à equipe na Arena Castelão.

A dúvida é na vaga de quem o argentino voltará ao time. Wellington Rato foi substituído no 1º tempo do clássico contra o Goiás e é dúvida. Se estiver disponível contra o Ceará, Diego Churín entra na equipe na vaga de Airton ou Luiz Fernando.

Outra opção ofensiva é o meia Shaylon, que entrou no 2º tempo contra o Goiás e participou da atividade com bola na manhã desta quinta-feira (23), contra jogadores da base. Ele foi vetado para os jogos com o Palmeiras (derrota de 4 a 2) e Juventude (vitória de 3 a 1) após sentir dores musculares.

Por outro lado, o técnico Jorginho terá desfalques para o confronto. O volante Gabriel Baralhas cumpre suspensão automática após receber o terceiro amarelo contra o Juventude - Edson Fernando, Lucas Lima e Rickson são opções, mas a tendência é que o primeiro seja escolhido.

O zagueiro Wanderson, que se recupera de lesão muscular, e o lateral direito Dudu, em transição para retornar no próximo mês, também seguem como ausências.