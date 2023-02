O Atlético-GO começa a semana com dois novos integrantes na comissão técnica: o preparador físico Juvenilson de Souza, de 50 anos, e o analista de desempenho Luís Gustavo Marques de Lima, de 31 anos. Ambos trabalham na preparação do time para o último jogo da fase inicial do Goianão, nesta quarta-feira (15), contra o Goianésia, no Estádio Antonio Accioly, e na sequência, que terá partidas decisivas pelo Estadual (quartas de final, com adversário a ser definido) e Copa do Brasil (diante do Atlético, de Alagoinhas BA, no dia1º de março).

Juvenilson de Souza é natural de Londrina e teve a última passagem no futebol goiano. Ano passado, foi preparador físico do Vila Nova na Série B, de julho a dezembro, quando o time vilanovense conseguiu a arrancada que o livrou do rebaixamento, após campanha ruim no 1º turno.

No currículo, Juvenilson de Souza trabalhou também na Ponte Preta, Coritiba (duas vezes), Atlético-MG, Palmeiras, Cruzeiro, Paraná-PR, Athletico-PR, Al Shabbab (Emirados Árabe). Ele chega para o lugar de Luis Fernando Goulart, demitido após derrota (4 a 2) para o Goiânia, no clássico disputado no Estádio Olímpico no dia 5.

Juvenilson foi campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras (2015) e duas vezes do Brasileiro pelo Cruzeiro (2013 e 14) e foi vice-campeão quatro da Copa do Brasil.

Luís Gustavo nasceu em Goiânia. Trabalhou no Vila Nova, Paysandu-PA, Manaus-AM e fez cursos na CBF Academy.

Antes dos dois profissionais, o Atlético-GO havia contratado o novo preparador de goleiros, Francis de Castro, para assumir a função no lugar de Markus Vinícius. Francis de Castro havia sido contratado para trabalhar nas categorias de base, mas acabou promovido depois de demissão de Markus Vinícius. Assim, a comissão técnica atleticana fica completa.