Após a vitória de 1 a 0 sobre o Iporá, no sábado (25), pelas quartas de final do Goianão, e duas sessões de treinos, o técnico Eduardo Souza relacionou 21 atletas do Atlético-GO para o jogo de estreia na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (1º), em Alagoinhas (BA), contra o Atlético-BA.

Entre as principais novidades, estão o chileno Angelo Araos, contratado na semana passada e regularizado na sexta-feira (24), e o retorno aos convocados do atacante Igor Torres, que não atua desde a vitória no clássico sobre o Goiás, por 2 a 1, no dia 15 de janeiro. Naquele jogo, Igor Torres teve fratura no pé e, depois, passou por cirurgia.

Em tese, Igor Torres ganhou a condição de ser relacionado no lugar de Gustavo Coutinho, que não fez boa estreia em Iporá e fica fora da delegação. Além deles, outra novidade é o lateral esquerdo Jefferson, que também reaparece nas lista dos relacionados após se recuperar de dores musculares – ficou ausente dos dois últimos jogos, nas vitórias sobre Goianésia (3 a 0) e Iporá (1 a 0).

O atacante Vico continua entre os convocados, enquanto Felipe Vizeu já treina com bola, mas ainda não está liberado para jogar após contusão no joelho.

Eduardo Souza relacionou os seguintes jogadores: Ronaldo e Diego Loureiro (goleiros), Luan Sales, Rodrigo Soares, Jefferson, Moraes Júnior (laterais), Ramon Menezes, Emerson Santos e Lucas Gazal (zagueiros); Matheus Sales, Rhaldney, Matheus Sales, Mikael (volantes); Shaylon e Bruno Tubarão (meias); Vico, Airton, Daniel, Kelvin, Luiz Fernando, Igor Torres (atacantes).

Na manhã desta terça-feira (28), a comissão técnica comanda treino com os 21 atletas no CT do Vitória, no Barradão, em Salvador. A delegação ficará hospedada na capital baiana até a tarde de quarta-feira (1º), quando seguirá de ônibus para Alagoinhas. Os dois times xarás disputam jogo único e, pelo regulamento do torneio, o clube melhor ranqueado na CBF – neste caso, o Atlético-GO - pode se classificar à fase seguinte com o empate.