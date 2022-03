Esporte Atlético-GO tem experiência de partidas decisivas e fora para final Neste sábado (2), o Dragão decide pela primeira vez um título do Campeonato Goiano no Estádio da Serrinha, contra o Goiás

Neste sábado (2), o Atlético-GO decide pela primeira vez um título do Campeonato Goiano no Estádio da Serrinha. O Dragão precisa do empate na casa do Goiás, na final mais repetida nos últimos anos no Estado. Rubro-negros e alviverdes decidiram títulos em três palcos diferentes: Estádio Olímpico (2019 e a dos dois turnos do Estadual, em 1972), Serra Dourada (a maioria) e a...