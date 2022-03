Esporte Atlético-GO tem interesse na volta de Luiz Fernando Um dos entraves para o retorno do jogador é a questão salarial. Sport e Chapecoense chegaram a sondar o Botafogo, mas também esbarraram no salário elevado do jogador

Nos últimos dias, a diretoria do Atlético-GO manifestou interesse no retorno do meia-atacante Luiz Fernando ao clube. Decisivo na conquista da Série B 2016 com sete gols e goleador do Dragão na Série A 2017 ao marcar nove gols, apesar do rebaixamento à Série B, Luiz Fernando não se firmou nem no Botafogo nem no Grêmio, após deixar o futebol goiano e se transferir para o...