Esporte Atlético-GO tem mudança na lista de relacionados para jogo com Palmeiras Shaylon sentiu dores musculares e voltou para Goiânia, enquanto o jovem zagueiro Michel foi relacionado

O técnico do Atlético-GO, Jorginho, perdeu uma opção importante para mudar o time no jogo desta quinta-feira (16), diante do Palmeiras, no Allianz Parque. O meia atacante Shaylon retornou para Goiânia após sentir dores no músculo adutor da coxa direita. Shaylon entrou no lugar do volante Gabriel Baralhas, durante o intervalo do jogo em que o Dragão venceu por 2 ...