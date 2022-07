O Atlético-GO finalizou na tarde desta terça-feira (12) a preparação para o clássico decisivo que vale vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Na equipe atleticana, há mudanças na defesa, meio e ataque, além de uma novidade entre os 20 atletas relacionados - o retorno do lateral direito Dudu, ausente das partidas desde o dia 4 de maio, quando teve uma contusão no pé esquerdo, precisou ficar em tratamento e repouso e, mais recentemente, fazer trabalho de recondicionamento físico e técnico. Dudu é

opção para a vaga de Hayner, que continua titular. Mas domingo (17), Dudu deve jogar diante do Fortaleza, pois Hayner está suspenso na Série A.

O Dragão disputa a classificação diante do arquirrival do futebol goiano, o Goiás, no Estádio da Serrinha, na noite desta quarta-feira (13), a partir das 19 horas. Na primeira partida, ambos empataram de 0 a 0. Caso um novo empate se repita, a classificação será definida nos pênaltis. Quem avançar às quartas de final não só deixa o rival para trás como, também, garante R$ 3,9 milhões de premiação.

Leia também:

+ Atlético-GO negocia volta de Willian Maranhão

+ Goiás x Atlético-GO: mais um capítulo da rivalidade em mata-matas

O técnico Jorginho faz a primeira mudança na zaga. Edson Felipe, que está se despedindo do clube (está acertado com o Al Adalah, da Arábia Saudita), voltará a atuar como zagueiro no lugar de Wanderson. A outra novidade será o volante Edson Fernando, escolhido para ser o substituto de Gabriel Baralhas, suspenso. Por último, no ataque, Wellington Rato volta a atuar mais centralizado, como o "falso nove", na vaga que era do argentino Diego Churin, impedido de jogar na Copa do Brasil porque já foi escalado pelo Grêmio no torneio. Shaylon atuará mais aberto, junto com Airton.

A equipe rubro-negra deverá jogar com Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes, Jefferson; Edson Fernando, Marlon Freitas, Jorginho; Airton, Wellington Rato, Shaylon. O treinador atleticano relacionou 20 jogadores para o clássico: Ronaldo e Luan Polli (goleiros); Dudu, Hayner, Jefferson e Arthur Henrique (laterais), Wanderson, Edson Felipe, Ramon Menezes e Gabriel Noga (zagueiros); Edson Fernando, Rickson, Marlon Freitas, Lucas Lima (volantes), Jorginho e Shaylon (meias); Wellington Rato, Léo Pereira, Airton e Luiz Fernando (atacantes).