O técnico Umberto Louzer não deverá mudar o time do Atlético-GO que inicia o jogo na noite desta quinta-feira (21), contra o Cuiabá-MT, pela 3ª fase da Copa do Brasil. A partida vai ser disputada no Estádio Antonio Accioly, onde o Dragão espera abrir vantagem para depois, na partida de volta, disputar a vaga numa situação mais tranquila.

Na lista de 22 atletas relacionados, há novidades, como o lateral esquerdo Arthur Henrique e o atacante Airton, que se recuperaram de contusões musculares e ficam à disposição. Porém, não devem começar o jogo. O atacante argentino Diego Churin não pôde ser relacionado, pois já atuou pelo Grêmio na 1ª fase da Copa do Brasil.

Umberto Louzer convocou 22 jogadores:

Luan Polli e Ronaldo (goleiros)

Dudu, Jefferson, Hayner, Arthur Henrique (laterais)

Ramon Menezes, Wanderson, Gabriel Noga e Edson Felipe (zagueiros)

Gabriel Baralhas, Edson Fernando, Rickson, Marlon Freitas, Shaylon, Jorginho (meias)

Wellington Rato, Brian Montenegro, Leandro Barcia, Airton, Luiz Fernando e Léo Pereira (atacantes)

Pela formação usada no treinamento desta quarta-feira (20), o treinador atleticano não deve mudar a formação dos últimos quatro jogos.

O time terá Luan Polli; Dudu, Wanderson Edson Felipe, Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Shaylon, Wellington Rato, Léo Pereira.

Atlético-GO e Cuiabá jogam nesta quinta-feira (21), decidem a vaga no jogo de volta no próximo mês (11 de maio) e, no meio das duas partidas, voltarão a se enfrentar no dia 30 de abril, na Arena Pantanal, pela 4ª rodada da Série A do Brasileiro.