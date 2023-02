A comissão técnica do Atlético-GO tem uma novidade nesta segunda-feira (6): a presença do novo preparador de goleiros Francis de Castro, que será o substituto de Markus Vinícius, que foi desligado do clube no domingo (5), assim como o preparador físico Luís Fernando Goulart.

Ambos saíram depois da derrota de virada no clássico para o Goiânia, no Olímpico, por 4 a 2. A equipe foi bastante criticada depois da segunda derrota no Estadual.

Francis de Castro tem 42 anos. Natural de Juiz de Fora-MG, foi goleiro da base do São Paulo e passo pelo Mirassol-SP e São Caetano. Depois, se tornou treinador de goleiros, trabalhando no Mirassol, Vasco, São Caetano, Sertãozinho-SP, Cruzeiro (por três anos, no sub-20- e no elenco profissional). Ele havia sido contratado para trabalhar na base do Dragão, mas, com a saída de Markus Vinícius, passa a trabalhar ao lado de Cláudio Cerqueira, o Nonô.

Além de mudar um preparador de goleiros, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, disse que “está no mercado” em busca de um preparador físico, Nos últimos anos, a preparação física esteve sob a responsabilidade de alguns profissionais, como Jorge Soter, Valdir Júnior (nos últimos meses de 2016, quando o Dragão foi campeão da Série B) e Luís Fernando Goulart, além do preparador físico da casa, Diego Inácio.

