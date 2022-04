Esporte Atlético-GO tem sequência decisiva até o fim de maio Até o final do próximo mês, serão oito partidas e estão em jogo as metas traçadas no início da temporada

Além de superar o impacto da goleada de 4 a 0, pela 2ª rodada da Série A, que sofreu diante do Red Bull Bragantino-SP, no domingo (17), o Atlético-GO terá de se desdobrar em jogos importantes por três competições diferentes nos próximos dias. Até o final de maio, o clube disputa vaga à próxima fase (oitavas de final) da Sul-Americana terá dois jogos decisivos diante do Cuiab...