A classificação do Atlético-GO às quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (7), registrou o maior público do Dragão em 2022. O Estádio Serra Dourada recebeu 17.148 torcedores, sendo 14.419 pagantes.

O clube terá a chance de superar este número na próxima fase do torneio internacional, já que terá de voltar à praça esportiva contra o Nacional-URU, nas quartas de final.

Até o jogo desta quinta(7), o maior público do Atlético-GO na temporada tinha sido no primeiro jogo da final do Campeonato Goiano, na vitória de 1 a 0 contra o Goiás. O duelo foi disputado no Accioly e contou com 11.723 pagantes (12.089 total).

Os cinco maiores públicos pagantes do Atlético-GO em 2022:

Atlético-GO x Olimpia (Serra Dourada, Sul-Americana): 14.419

Atlético-GO x Goiás (Accioly, Goiano): 11.723

Atlético-GO x Corinthians (Accioly, Brasileiro): 10.887

Atlético-GO x Goiás (Accioly, Copa do Brasil): 9.893

Atlético-GO x Flamengo (Accioly, Brasileiro): 9.904

O Dragão foi ao Serra Dourada para jogar contra o Olimpia porque, por causa do regulamento, os duelos a partir das oitavas de final têm de ser disputados em estádio com capacidade mínima de 20 mil lugares. O Accioly, casa do Dragão, tem capacidade para pouco mais de 12 mil torcedores. O mesmo ocorrerá contra o Nacional-URU, adversário das quartas de final.