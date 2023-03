O Atlético-GO vai para a 12ª semifinal do Campeonato Goiano, desde 2006, diante de um clube fora de Goiânia. Contra equipes de fora da capital, o Atlético-GO foi eliminado três vezes na atual fase da competição: por Itumbiara (2008), Anápolis (2016) e Grêmio Anápolis (2021).

O Dragão decide vaga à final, pela segunda vez, contra a Aparecidense, dois anos depois da semifinal do Estadual 2020, disputada em jogo único no dia 17 de fevereiro de 2021, com vitória atleticana por 2 a 1 no Estádio Antônio Accioly.

Relativa àquela temporada, só houve uma partida por causa das alterações de calendário após paralisação de cinco meses do futebol no início da pandemia do coronavírus. Os gols foram de Janderson e Zé Roberto (Dragão). Para a Aparecidense, quem fez o gol foi o zagueiro Ricardo Lima.

Nas 11 decisões de vaga à final, a equipe atleticana enfrentou a Anapolina (2006, 11 e 14) e Itumbiara (2007, 08, 09) três vezes, cada. Os outros adversários de fora da capital foram: Crac (2012) e Goianésia (2013).

Sobre o Crac, o time aplicou duas goleadas (4 a 1 e 8 a 0). Na semifinal contra o Grêmio Anápolis, foi eliminado em casa nos pênaltis (12 a 11, após uma vitória para cada lado). Em duas temporadas recentes, o clube decidiu o título com times do interior e foi campeão: Santa Helena (2010) e Goianésia (5 a 3 nos pênaltis, após empate de 1 a 1 no Accioly pelo Goianao 2020, após eliminar a Aparecidense na semi).

Como a equipe da Aparecidense faz boa campanha e tem atletas experientes, os atleticanos têm chamado atenção para o nível técnico do adversário. No jogo de sábado (11), a expectativa é que o Atlético-GO tenha um novo treinador, pelo menos para acompanhar o jogo. O presidente Adson Batista já busca um plano B no mercado, pois não teve sucesso nas primeiras tentativas.

Em relação ao time, a principal novidade deve ser o retorno do meia Shaylon, após cumprir suspensão na goleada de 7 a 1 sobre o Iporá. A partida Aparecidense x Atlético GO abre as semifinais na tarde de sábado (11), às 16 horas, no Estádio Annibal Batista de Toledo, às 16 horas.