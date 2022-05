O técnico Umberto Louzer deve manter a base do Atlético-GO que vem de empate de 1 a 1 com o Cuiabá-MT, sábado (30), na Arena Pantanal, com três novidades: o lateral esquerdo Arthur Henrique, o meia-atacante Shaylon e o atacante argentino Diego Churin.

O time que deve jogar tem: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes e Arthur Henrique; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Shaylon, Diego Churín e Léo Pereira.

Os desfalques são o atacante Wellington Rato (poupado com desgaste muscular), zagueiro e volante Edson (em transição), lateral Hayner (suspenso), goleiro Renan e meia Rickson (opção técnica), além do meia-atacante Luiz Fernando e o volante Lucas Lima (ambos não estão inscritos na Sul-Americana).

No banco de reservas, os pratas da casa Isaac (volante) e Jean Carlos (atacante) voltaram a ser relacionados pelo treinador. O atacante paraguaio Brian Montenegro, também

Veja os relacionados:

Ronaldo, Luan Polli (goleiros)

Dudu, Jefferson, Arthur Henrique (laterais)

Wanderson, Gabriel Noga, Ramon Menezes (zagueiros)

Isaac, Gabriel Baralhas, Edson Fernando, Marlon Freitas (volantes)

Jorginho, Shaylon (meias atacantes)

Léo Pereira, Airton, Diego Churin, Jean Carlos, Barcia, Brian Montenegro (atacantes)