Esporte Atlético-GO tem trunfo e missão contra o Flamengo Dragão precisa voltar a vencer no Brasileiro e enfrenta o Flamengo, de quem guarda boas recordações

Após a derrota para o Sport, de 2 a 0, domingo (31), o Atlético-GO terá missão e trunfo para enfrentar o Flamengo, na noite desta sexta (5), no Rio. O Dragão não jogou bem diante da equipe pernambucana e precisa voltar a jogar no limite, assim como terá de corrigir os erros cometidos na Arena Pernambuco. Ao mesmo tempo, o time goiano levará para o próximo jogo, no Mar...