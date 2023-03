Presidente do Atlético-GO, Adson Batista está no mercado à procura do novo treinador para comandar o time na sequência da temporada, após surpreender e demitir o técnico Eduardo Souza na tarde desta sexta-feira (3). O dirigente também manifestou insatisfação com o elenco formado para a disputa do Estadual, Copa do Brasil e Série B.

Desde os primeiros jogos, Adson Batista tem cobrado a equipe, mas as críticas também eram na direção de Eduardo Souza. Até o início da próxima semana, o dirigente pretende anunciar o substituto. Na partida da manhã deste domingo (5), às 10 horas, diante do Iporá, pelas quartas de final do Goianão, o time será comandado pelo auxiliar da comissão técnica permanente do clube, Anderson Gomes.

“Infelizmente, tive de fazer uma mudança. Se fosse agir com o coração, o Eduardo (Souza) ficaria eternamente aqui. As informações que ela passava tinham muito conteúdo, mas infelizmente nosso time não absorveu. Talvez ele (treinador) seja o menos culpado, mas tinha que fazer uma mudança”, explicou Adson Batista.

O dirigente evitou especular nomes, mas garantiu que não pretende contratar profissionais que tenham passado pelo clube. Há algum tempo, ele tentou contratar o ex-jogador e técnico Mozart Santos, de 43 anos, que recentemente foi demitido no Guarani.

Há outros nomes de treinadores que trabalharam na Série B e estão desempregados, como Paulo Baier, Allan Aal, Ney Franco, Daniel Paulista e Lisca – nenhum deles trabalhou no clube. Adson quer um profissional que conheça o perfil e o estilo de disputa da Série B.

“Estou esperando as listas, as opções são muito ruins. Poucos treinadores se encaixam no perfil. Não sou omisso e vamos buscar alternativas. Vivemos momentos de carência de bons treinadores, bons dirigentes, bons jogadores”, argumentou o dirigente, sugerindo que a CBF modifique o curso de treinadores que faz na CBF Academy, com mais tempo de duração e novos conceitos.

A saída de Eduardo Souza é mais uma entre as mudanças realizadas pelo dirigente no futebol nesta temporada. Após a derrota para o Goiânia (4 a 2), foram desligados Luís Fernando Goulart (preparador físico) e Francis de Castro (preparador de goleiros). No elenco, deixaram o CT do Dragão os jogadores Michel (zagueiro) e Léo Gomes (lateral).

Adson Batista deixou claro que poderá fazer mais mudanças no elenco, pois está insatisfeito com o rendimento de alguns jogadores. Segundo ele, a equipe oscila e poucas vezes foi convincente, como na vitória sobre o Crac (1 a 0), pelo Estadual. No empate de 0 a 0 contra o Atlético-BA, pela Copa do Brasil, em Alagoinhas, o time não foi eliminado porque o goleiro Ronaldo fez grandes defesas.

Ano passado, Eduardo Souza iniciou a temporada e assumiu como interino no lugar de Marcelo Cabo, demitido após derrota para o Vila Nova. Após dois jogos no Goianão e outro revés para o Vila Nova, Eduardo Souza deixou o Dragão e foi comandar a Aparecidense na Série C, mas saiu após resultados que não foram satisfatórios. Em setembro, voltou ao Dragão para ser auxiliar da comissão técnica permanente e trabalhar com Eduardo Baptista.

Depois da eliminação para o São Paulo na semifinal da Copa Sul-Americana (2 a 0 no tempo regulamentar e 4 a 2 nos pênaltis), Eduardo Baptista pediu para sair, também sem ter convencido em um mês de trabalho no Dragão.

Eduardo Souza dirigiu o time ano passado, como interino, no restante da Série A. Teve bons resultados no começo, como as vitórias sobre o Avaí-SC (2 a 1, fora), Fluminense (3 a 2) e Ceará (1 a 0), além do empate de 1 a 1 com o Palmeiras, que foi campeão do Brasileirão.

Mas nas últimas rodadas, houve queda de rendimento e o time atleticano não conquistou pontos que poderiam evitar o rebaixamento à Série B. Na passagem na Série A, Eduardo Souza dirigiu a equipe em dez rodadas – foram três vitórias, cinco empates e duas derrotas. O time foi castigado com gols sofridos nos minutos finais.

Na atual temporada, foram 13 jogos em que o Eduardo Souza dirigiu o time, com nove vitórias, dois empates e duas derrotas, por Goianão e Copa do Brasil.