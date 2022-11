O Atlético-GO precisará fazer a reposição de volantes para a próxima temporada. A posição está desfalcada por causa da saída de alguns jogadores e da possibilidade de perder o mais regular deles, que é Gabriel Baralhas.

A diretoria do Dragão espera pela definição do futuro de Baralhas e da tentativa de manter no clube outro volante, Edson Fernando, que está emprestado pelo Rukh Vynnyky, de Lviv (Ucrânia). A permanência dele é considerada difícil pelo Dragão. Assim, o clube deve buscar de dois a três volantes no mercado.

Entre os volantes que atuaram em 2022, quatro deles já deixaram o Atlético-GO: Marlon Freitas (atuará pelo Botafogo), Willian Maranhão (devolvido ao Santos), Lucas Lima (devolvido ao São Bento-SP) e Ramon (emprestado à Ponte Preta, vai continuar no clube paulista).

Cria da base atleticana, o jovem Isaac seria opção para o próximo ano. Porém, teve contusão no ligamento do joelho e retorna em meados do próximo ano.

O elenco tem à disposição o valorizado Gabriel Baralhas, Rhaldney e outro volante da base, Thiago Medeiros, campeão da Copa Goiás Sub-20 e cotado para ser titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Outro jogador que atua na posição é Lucas Gazal, mas ele foi contratado como zagueiro e se tornou titular na zaga.

O Atlético-GO tem recebido sondagens e propostas por Gabriel Baralhas, de 24 anos. Autor de seis gols em 2022 e um dos mais regulares durante os torneios disputados, o volante está valorizado, ao lado do lateral Dudu e do meia-atacante Wellington Rato.