Esporte Atlético-GO terá de remontar sistema defensivo em 2021

O sistema defensivo do Atlético-GO foi o ponto alto do clube em 2021. O time conseguiu a expressiva média de 0,75 gol sofrido por partida - disputou 64 jogos (14 no Goianão, seis na Copa Sul-Americana, seis na Copa do Brasil e 38 no Brasileirão), foi vazado 48 vezes e teve média inferior a um gol sofrido. Até por conta disso, o clube perdeu os principais nomes da defesa...