Esporte Atlético-GO terá mudanças para duelo contra a Chape Rickson e Ronald devem ser as novidades no Dragão para duelo desta sexta-feira (3), na Arena Condá

Com jogadores no departamento médico, o Atlético-GO terá mudanças para o jogo desta sexta-feira (3) contra a Chapecoense. Rickson e Ronald devem ser as principais novidades na equipe rubro-negro que pode, em caso de tropeço do Bahia e vitória diante do time catarinense, garantir a permanência na Série A. João Paulo e André Luís não viajaram para Chapecó, ambos ficara...