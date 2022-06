O Atlético-GO terá mais duas novidades no elenco a partir da próxima semana. O clube espera pela chegada do zagueiro Camutanga, de 28 anos, e do atacante Kelvin, de 24 anos. Ambos já estão com a viagem programada para se apresentarem no CT do Dragão.

Kelvin vem do ABC-RN e é aguardado neste sábado (18) em Goiânia, enquanto Camutanga deve desembarcar na capital goiana na próxima segunda-feira (20). Porém, ambos só poderão atuar a partir do dia 18 de julho, quando será aberta a janela de transferências da CBF.

Kelvin (ex-ABC-RN) e Camutanga (ex-Náutico) atuaram pela Copa do Brasil e, caso o Dragão consiga eliminar o Goiás nas oitavas de final, ficarão fora do torneio nacional - ambos terão condições de serem inscritos na Copa Sul-Americana se o Atlético-GO passar de fase no jogo diante do Olímpia (Paraguai), nos dias 30 de junho e 7 de julho.

O Atlético-GO também vai buscar mais jogadores no mercado. Pelo menos mais um zagueiro e um atacante de área devem ser contratados. O elenco terá algumas mudanças após a chegada de Kelvin e Camutanga. O paraguaio Brian Montenegro já acertou a rescisão, foi liberado e voltou para o futebol paraguaio. O uruguaio Leandro Barcia, que não correspondeu durante a temporada, também deverá ser liberado para empréstimo durante a janela de transferências.

Ex-Atlético-GO, atacante Renato Kayzer deverá ser negociado pelo Fortaleza

Renato Kayzer viveu alguns dos melhores momentos da carreira no Atlético-GO, em que teve duas passagens, em 2018 e 2020. O atacante está no Fortaleza, mas deverá ser negociado na janela de transferências, de 18 de julho a 15 de agosto. O jogador e o clube cearense têm divergências e, por causa delas, o Fortaleza pretende negociar o goleador.

Grêmio, Vasco e Athletico-PR (os dois últimos são ex-clubes do jogador) teriam manifestado interesse pela contratação do artilheiro. A imprensa cearense acredita que o artilheiro não continuará no Fortaleza - já atuou seis vezes na Série A e não pode atuar mais pelo clube caso haja interesse em negociá-lo.

O Atlético-GO também procura um jogador com as características de Renato Kayzer, mas ainda não se pronunciou sobre o assunto, se há interesse na volta do jogador. No Dragão, Renato Kayzer marcou sete gols na primeira passagem, na Série B de 2018, inclusive fazendo o gol de reabertura do Estádio Antonio Accioly, sobre o Coritiba. No segundo ciclo, foram mais dez gols em 2020 - dois deles no clássico sobre o Goiás (3 a 0), que ratificaram a proximidade com a torcida rubro-negra. Ele saiu em setembro, após boas atuações na Série A e Copa do Brasil. Foi negociado pelo Cruzeiro com o Athletico-PR.

Durante a passagem pelo Dragão, revelou a luta e o tratamento psicológico para superar crises de ansiedade. No Athletico-PR, fez gols, foi campeão da Copa Sul-Americana 2021, antes de ser negociado por R $6 milhões com o Fortaleza, no qual conquistou os títulos da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, ambos em 2022.