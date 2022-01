Esporte Atlético-GO terá porcentual caso xará mineiro negocie zagueiro Nathan Silva se destacou no Dragão em 2021 e, como estava emprestado pelo Galo, teve retorno requisitado pelo clube de Belo Horizonte

Caso o zagueiro Nathan Silva seja negociado pelo Atlético-MG, o Atlético-GO terá um porcentual de 10% sobre a negociação com o clube de destino do jogador. A informação é do presidente do clube, Adson Batista, que disse que este acordo foi firmado assim que o atleta retornou ao clube goiano para disputar a temporada 2021. Nathan Silva se destacou e foi requisitado para v...