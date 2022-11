A formação do grupo do Atlético-gO para 2023 começa a se definir com uma novidade. É o retorno de Moraes, lateral esquerdo e prata da casa, de 25 anos.

O atleta está emprestado a outras agremiações do futebol brasileiro há dois anos. Moraes volta ao Dragão para disputar uma vaga na posição de origem ou até como meia esquerda, pois tem características para cumprir esta função tática.

“Ele (Moraes) será aproveitado. É um jogador do clube, tem muita intensidade. É o que queremos para disputar a Série B do Brasileiro”, justificou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

Moraes voltará para disputar espaço com Jefferson e Arthur Henrique, que oscilaram nas últimas rodada do Brasileiro e não se firmaram como titulares.

Além de Moraes, outro atleta da base que deve ser aproveitado no elenco é o lateral direito Luan Sales, de 21 anos, campeão do Goianão 2022 e cedido por empréstimo à Aparecidense à disputa da Série D.

Moraes estava no Juventude, clube que foi rebaixado à Série B, assim como o Dragão. Quando foi emprestado pelo Atlético-GO, a primeira equipe em que atuou foi no Mirassol-SP, na qual conquistou o título da Série D 2020.

Depois, seguiu para o Santos, mas não se firmou. No Dragão, conquistou o título do Goianão 2019 e fez o último gol da campanha do acesso à Série A, no empate de 2 a 2 contra o Brasil, em Pelotas (RS).

O Atlético-GO inicia no dia 13 de dezembro a pré-temporada e não vai fugir da política de formar elencos curtos e enxutos. O clube deverá ter, na média, de 25 a 26 jogadores, assim como a comissão técnica trabalhou nos últimos anos.

O elenco atleticano tem, por enquanto, 20 atletas com contrato e a inclusão de Moraes. Porém, alguns jogadores devem ser negociados ou emprestados.

Entre os que estão valorizados no mercado, aparecem Wellington Rato, Gabriel Baralhas e Dudu. Alguns atletas das categorias de base também devem ser integrados, assim que o clube disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro.