Atlético-GO terá Sul-Americana como foco no 1º semestre de 2022 Clube vai tratar a competição internacional com meta de melhorar rendimento em casa e avançar

Nada de apenas mais uma disputa. O foco do Atlético-GO, no primeiro semestre de 2022, será avançar de fase na Copa Sul-Americana em sua segunda participação seguida no torneio, a terceira na história do clube rubro-negro - a outra foi em 2012. Já ciente do formato de disputa e com experiência da edição de 2021, o Dragão deseja melhorar o desempenho na próxima tempora...