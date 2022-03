Esporte Atlético-GO terá três desfalques para 1º jogo da final contra o Goiás Ramon Menezes, Leandro Barcia e Jefferson não serão utilizados no jogo de ida da decisão do Estadual

O Atlético-GO não poderá com o zagueiro Ramon Menezes, o lateral esquerdo Jefferson e o atacante Leandro Barcia para a primeira partida da decisão do Goianão 2022, neste sábado (26), às 16h30, no Estádio Antônio Accioly, contra o Goiás. O trio está no departamento médico do clube rubro-negro e sequer treinaram nesta quinta-feira (24). Ramon Menezes, titular até o pri...